Incendi in alcune zone del Salento, evacuate abitazioni

Due incendi sono scoppiati in provincia di Lecce, uno tra Castro e Marittima di Diso, dove la situazione è più critica, l’altro tra Castro e Santa Cesarea, a ridosso della discoteca Blue Bay. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. In alcune zone, in particolare tra Castro e Marittima di Diso, sono state evacuate alcune abitazioni. Le fiamme hanno raggiunto anche la Marina dell’Aia marittima.

Al lavoro anche le squadre della protezione civile con l’ausilio di un canadair arrivato dalla Calabria che sta effettuando le operazioni di spegnimento delle fiamme rese difficili per via del vento di tramontana. La strada è interdetta al traffico. L’incendio nei pressi della discoteca Blue Bay è stato invece circoscritto dai volontari della protezione civile, in queste ore le operazioni di spegnimento si stanno concludendo.

Foto Freepik