Malore in spiaggia a Manfredonia, muore 70enne

Attimi di panico nel Foggiano, in particolare a Manfredonia, dove questa mattina ha perso la vita un uomo di 70 anni. L’omo, in particolare, è stato ritrovato privo di coscienza riverso in acqua, lungo la spiaggia Castello. A dare l’allarme alcuni bagnanti. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso oltre a carabinieri e polizia. Inutili però i tentativi di rianimazione: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ancora ignote le cause del decesso, si ipotizza un malore dovuto al gran caldo di queste ore. A Foggia, oggi, sono stati superati i 4o gradi.