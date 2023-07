Sangue sulle strade, da Policoro a Gallipoli 1 morto e 6 feriti

Fine settimana di sangue sulle strade pugliesi. Un uomo di 59 anni di nazionalità marocchina è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera, per cause imprecisate, in località «Torre mozza» di Policoro (Matera).Stavano rientrando dopo una serata trascorsa in un locale cinque giovani turisti della provincia di Varese rimasti feriti non gravemente in un incidente stradale a Gallipoli, questa mattina alle 6. Per cause da accertare la Wolksvaghen Polo a bordo della quale viaggiavano si è ribaltata sulla strada provinciale che conduce alla marina di Mancaversa. Il conducente, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale di Gallipoli in codice giallo. Nello stesso ospedale sono stati portati due passeggeri ma in codice verde.

Stavano rientrando, invece, dopo una serata trascorsa in un locale cinque giovani turisti della provincia di Varese rimasti feriti non gravemente in un incidente stradale a Gallipoli, questa mattina alle 6. Per cause da accertare la Wolksvaghen Polo a bordo della quale viaggiavano si è ribaltata sulla strada provinciale che conduce alla marina di Mancaversa. Il conducente, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale di Gallipoli in codice giallo. Nello stesso ospedale sono stati portati due passeggeri ma in codice verde.