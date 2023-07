Tenta di incendiare un locale poi l’aggressione: un arresto nel Barese

Aggressione a Capurso, nel Barese nel pomeriggio di oggi. All’altezza di via Roma di Capurso, a seguito di richiesta giunta al 112, i Carabinieri di Triggiano hanno bloccato un 49enne, con precedenti di polizia, che – poco prima – per cause in corso di accertamento, aveva aggredito un 51enne del posto, titolare di un esercizio commerciale. L’uomo aveva anche tentato di incendiare lo stesso locale con una bottiglia contenente del liquido infiammabile.