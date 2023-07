Bari, a Japigia una centrale di droga e armi: arrestato 32enne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, nel corso di una perquisizione ad una persona pregiudicata nel quartiere cittadino di Sant’Anna, hanno rinvenuto circa 52 chili di sostanze stupefacenti, evidentemente destinate al traffico, nonché due giubbotti antiproiettili e 58 cartucce calibro 7.65., per cui il giovane è stato arrestato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la detenzione illegale di munizioni e ricettazione.

Nei fatti, i militari dell’Arma, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, hanno pedinato un 32enne, originario del quartiere Japigia e già noto per precedenti specifici, che – a bordo di uno scooter – si aggirava con fare sospetto nel quartiere Sant’Anna di questo capoluogo. Fermato e sottoposto a controllo, l’uomo è stato subito trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, 250 euro in contanti e un telefono cellulare. La successiva perquisizione domiciliare ha così consentito di rinvenire un chilo e mezzo di marijuana nonché ulteriori 50 chili di hashish, contenuti in sacchetti di forma cilindrica da 100 grammi ognuno, la maggior parte dei quali di tipo dry, ritenuto di maggiore qualità, ben riposti all’interno di un frigo completamente pieno.

All’interno di alcuni dei cassetti di un armadio della camera da letto sono stati poi trovati, fra l’altro, anche 2 giubbotti antiproiettile e 58 cartucce calibro 7.65. Al termine delle attività, l’uomo è stato dunque arrestato ed accompagnato presso la casa circondariale di Bari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata delle risultanze. Va sottolineato che il relativo procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.