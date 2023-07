Bari, l’incendio non frena la gara: aggiudicato “Il trullo”

L’incendio (si sospetta anche la natura dolosa) che ha colpito l’ex lido Il Trullo sul lungomare di San Giorgio non ha frenato la gara in corso del Comune. Gli uffici hanno infatti proceduto all’aggiudicazione provvisoria e sono in corso le verifiche sul primo classificato. Alla gara hanno partecipato in due. Ieri si è tenuto anche un sopralluogo del Comune per verificare le condizioni della struttura dopo l’incendio e non risultano danni consistenti. La gara quindi può andare avanti senza alcuno stop. A differenza di quanto accaduto in passato con l’ex Ancora dove ben due incendi resero la struttura inagibile e il Comune è stato costretto ad abbatterla.