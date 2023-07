Bari, lotta agli incivili dei rifiuti: oltre 2mila multe

Intensa l’attività della Polizia Locale per il monitoraggio sull’inquinamento ambientale, il conferimento dei rifiuti e la pulizia dei suoli dopo l’emissione dell’ordinanza sulla prevenzione per gli incendi boschivi per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Negli ultimi sei mesi sono stati organizzati 312 servizi mirati c.d. “antidegrado”. Contestate n.1440 violazioni per errato conferimento di rifiuti e n.110 violazioni per mancata pulizia dei fondi.

La lotta al contrasto dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti mediante servizi in abiti civili e uso dei sistemi di videosorveglianza ha consentito di accertare e contestare a soggetti regolarmente identificati 632 violazioni con 2 soggetti denunciati all’autorità giudiziaria per l’attività illecita di Gestione dei rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.

115 gli accertamenti sulla detenzione di animali di affezione, con 21 contestazioni per la mancata raccolta delle deiezioni canine e n.11 contestazioni per la mancata iscrizione all’anagrafe canina.

I servizi mirati per la lotta al contrasto del degrado ambientale continuano su tutto il territorio comunale con una azione sinergica di tutto il Corpo della Polizia Locale e di tutti gli operatori impegnati sia nei Nuclei di Viabilità che nei diversi Nuclei specialistici della Locale barese.