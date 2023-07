Bari, Ninni Cea scende in campo come candidato sindaco

Il primo atto? Avviare le pratiche per realizzare il parcheggio interrato in corso Cavour. Oggi Ninni Cea, ex Forza Italia, si è presentato con la sua lista civica come candidato sindaco. “Resto nell’area del centrodestra – ha detto – anche se non faccio parte di un partito. Mi candido perché credo che bisogna dare uno scossone al centrodestra perché negli ultimi dieci anni si è assopito, si è addormentato sui programmi di Decaro. Credo che non ci sia stata una vera opposizione, un confronto deciso e determinato. Credo che adesso sia il caso di riportare i nostri elettori al nostro fianco, di riportare l’entusiasmo, di fare capire che il centrodestra esiste ancora”.

“Non sono i partiti che devono decidere i candidati sindaco ma i cittadini ed è per questo che ho deciso di scendere in campo – prosegue – Io faccio politica per amore e per passione e racchiudo in me una sintesi straordinaria rappresentata dal pragmatismo di Tatarella e dall’entusiasmo portato da Berlusconi”. Sull’operato di Decaro Ninni Cea contesta soprattutto la scarsa attenzione al verde e al problema dei parcheggi: “Sono pronto a realizzare il parcheggio interrato in corso Cavour, i posti auto ormai sono inesistenti e i cittadini non fanno che prendere multe”.