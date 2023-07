Bari ricorda la strage in via D’Amelio, ecco gli eventi previsti

Bari ricorda la strage di via D’Amelio, in cui persero la vita in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Domani, nel giorno del 31esimo anniversario, che ricade ogni anno il 19 luglio, l’amministrazione comunale ricorderà il tragico evento con la deposizione di corone d’alloro nei luoghi della città dedicati al ricordo dei martiri di questo tragico evento che ha segnato, al contempo, il risveglio della coscienza civile in tutto il Paese.

Di seguito il programma delle cerimonie:

ore 9: l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone deporrà una corona d’alloro presso il toponimo di viale Falcone e Borsellino; ore 9.30: l’assessore al Welfare Francesca Bottalico deporrà una corona di fiori presso il murales situato in via Falcone e Borsellino sul muro perimetrale delle Casermette; ore 9.45: l’assessore alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, alla presenza del Questore di Bari Giovanni Signer, deporrà una corona d’alloro presso il giardino Emanuela Loi, in largo 2 Giugno, tra via della Resistenza e via della Costituente; ore 16.59: (ora esatta della strage): deposizione di una corona di fiori sulla facciata esterna di Palazzo di Città alla presenza delle autorità civili e militari. Previsto l’intervento del sindaco Antonio Decaro.