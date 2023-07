Bari, strappa gli addobbi floreali per appropriarsene: “Gesto triste”

“Ci aspettavamo di registrare un atto vandalico di uno dei soliti teppisti oppure di ragazzini dispettosi, troviamo invece una persona adulta, una persona che dovrebbe essere un modello di educazione per i propri figli o nipoti”. A denunciarlo è un’azienda che ha voluto raccontare quanto accaduto al sindaco Antonio Decaro, allegando, in un post, anche le immagini di quanto accaduto.

In particolare, nelle immagini, si vede una donna che, nel cuore della notte, sottrae gli addobbi floreali realizzati a cura dell’azienda, per appropriarsene. Un gesto immortalato dalle telecamere di sorveglianza che non è passato inosservato. “Invece di apprezzare il valore aggiunto che gli addobbi floreali della nostra azienda apportano alla nostra strada, questa persona pensa bene di sottrarli e appropriarsene nel cuore della notte. Dopo averci provato una prima volta, è tornata munita di una busta per strappare via fiori e colori dalle nostre decorazioni” – concludono rivolgendosi poi al sindaco.

“Antonio Decaro ci rattrista molto dover vedere questi comportamenti nella città che stiamo cercando di valorizzare e abbellire – scrivono – ci dispiace che lei debba avere a che fare con questi elementi invece che con cittadini amanti della propria città. È un peccato constatare che, per quanto ci si possa impegnare, il primo problema di questa città restano cittadini come questi” – concludono.