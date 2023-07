Bimbo annegato in Salento, disposto sequestro piscina

La procura di Lecce ha disposto il sequestro della piscina dove nel tardo pomeriggio di ieri è annegato un bambino di due anni in una villetta alla periferia di Taurisano. La madre del piccolo durante la notte è stata ascoltata in commissariato per ricostruire l’accaduto. A quanto si è appreso l’annegamento è avvenuto in un vascone in muratura grezzo, che veniva utilizzato come piscina. Il corpo del bambino si trova ora al Vito Fazzi di Lecce; nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l’autopsia.