“Con” pesca in Consiglio comunale a Bari: entrano Di Rella e Paloscia

“Oggi abbiamo presentato i coordinatori provinciali di Con e due importanti nuovi ingressi nel nostro movimento al Comune di Bari, i consiglieri comunali Pasquale Di Rella, già candidato sindaco (contro Antonio Decaro), e Michele Paloscia. Li ringraziamo per aver deciso di condividere questa avventura con noi e di aver creduto nel nostro progetto civico”. L’annuncio è di Michele Boccardi, rappresentante del movimento Con in Puglia.

I coordinatori provinciali nominati sono: Alberto Pasqualone (Bari), Sebastiano De Feudis (Bat), Luca De Carlo (Lecce), Francesco Falcone (Taranto), Rosario Cusmai (Foggia) e Angelo Melpignano (Brindisi). “Sono tutte persone serie e perbene che abbiamo individuato nel mondo del lavoro e dei professionisti – ha continuato Boccardi – Nessuno di loro, pur avendo in alcuni casi una storia politica alle spalle, ha attualmente incarichi istituzionali: siamo sicuri che, così, potranno essere degli ottimi allenatori delle loro squadre. Ringraziamo il presidente Emiliano per la felice intuizione di puntare sul civismo in un momento di evidente flessione della fiducia dei cittadini nei partiti tradizionali che non abbiamo l’ambizione di sostituire: vogliamo integrare e qualificare la proposta politica, dando voce alle persone. Ad Emiliano va il merito non solo di aver costruito un progetto nuovo, ma anche di non averci proposto un contenitore con un perimetro preciso e predefinito. A margine di ciò, ci sono le critiche che abbiamo registrato in questi giorni: c’è chi dice che Con sia costituito da chi non ha avuto spazio nei partiti, per esempio. Ebbene, la mia storia, come quella di tanti amici, racconta un’esperienza diametralmente opposta”.

“Avevamo più di uno spazio nei partiti e l’opportunità di occupare posizioni politiche prestigiose – ha continuato Boccardi – ma abbiamo deciso di recuperare l’entusiasmo per la politica con una scelta coraggiosa, tornando a dialogare nei territori e coinvolgendo i cittadini. Tacito diceva che “tutto ciò che è ignoto passa per magnifico”: nel nostro caso, la novità ha suscitato anche reazioni diverse, di critica o evidente paura. Il che, inutile nasconderlo, ci lusinga non poco: siamo una nuova realtà e già suscitiamo il timore di chi si confronterà con noi nelle urne. Adesso che abbiamo fatto un rilevante passo in avanti, ci attende la nomina del coordinamento cittadino di Bari e del coordinamento regionale e ci concentreremo sulle prossime scadenze elettorali: Foggia, Lecce e Bari. Dialogheremo con tutte le forze politiche, ma le nostre decisioni saranno il frutto del confronto con i territori e con le persone che aderiranno al nostro progetto. Ecco cosa significa, per noi, “civismo””.