Scontro tra furgone e tir nel Barese, muore operaio. È accaduto nel pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Altamura a Toritto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo di un furgone con due colleghi quando il mezzo su cui viaggiava, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro un tir. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri e degli operatori del 118.

Foto repertorio