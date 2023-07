In Puglia la Super League di calcio balilla: ecco il podio

Super League di calcio balilla, a Napoli, Lucca e Marsala il podio dell’evento, tenutosi domenica scorsa a Conversano, che offre l’accesso alla Champions League che si giocherà a novembre. La cittadina pugliese, nel weekend, ha ospitato anche l’attesissima Supercoppa Italiana. L’evento sportivo, promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, dalla Licb, Lega Italiana Calcio Balilla, e dalla Itsf, International Table Soccer Federation, con il patrocinio del Comune di Conversano, ha visto salire sul gradino più alto del podio, per la categoria Open, Mirko Placido e Gabriele Rossoni. Argento per Antonio Facchineri e Cristian Seghedoni, due ragazzi che hanno fatto provare emozioni incredibili al Mondiale di Nantes. Bronzo per Roberto Giovannini e Christian Ardissone.

Nella categoria Femminile oro per la coppia formata da Eleonora Fiocchi e Claudia Ortu dalla Sardegna, argento per Marika Michilli e Sabrina Luciano e, infine, bronzo per Greta Cocimano di Siracusa e Annachiara Andriulli. Nel Misto primo posto per Cristian Ardissone da Torino e Claudia Ortu dalla Sardegna, secondo per Antonio Facchineri della provincia di Napoli e Greta Cocimano di Siracusa, terzo per Pietro Parello ed Eleonora Fiocchi.

A salire sul gradino più alto del podio per i Veterani sono stati Massimiliano Giumentaro e Giocchino Visaggi, secondi Pasquale Frisi ed Aniello Fasulo, terzi Corrado Musa e Biase De Salvo. Negli Under19 oro per Luca Falsaperla e David Bernardi, argento per Matteo Duda e Girolamo Lombardo, bronzo per Simone Colasberna e Antonio Lamontara. Nella categoria Exclusive, infine, primo posto per Simone Sambucini e Matteo Vassallo, secondo per Mirko Placido e Andrea Piccioni e terzo per Mariano Federico e Michelangelo Pancione. Per la Super League il Napoli si impone, nella categoria Maschile, sul Lucca e il Marsala. Nella categoria Femminile al primo posto Cecchignola, secondo per Villa Pamphili. Tra i Veterani oro per il Genova dato per favorito.