Alberobello, il Comune vince la causa per il mercato di via Barsento

Con ordinanza R.G. 12413/2022 del 15 luglio 2023, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso del Comune di Alberobello nei confronti della BCC di Alberobello, Sammichele e Monopoli, ordinando la cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile conosciuto come “nuovo mercato di via Barsento” e condannando la BCC alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Comune. “Il Tribunale di Bari – spiega il Sindaco di Alberobello Francesco De Carlo – ha dato ragione all’Amministrazione comunale che nel novembre 2022 approvava in Consiglio comunale una delibera con la quale si riappropriava della disponibilità dell’immobile, con tenacia, coraggio e lucidità, perseguendo con fermezza l’idea di restituirlo alla cittadinanza, senza dover ricorrere ad accordi o transazioni con l’Istituto di credito, che avrebbero inevitabilmente comportato ulteriori aggravi sulla comunità”.

Una delibera urgente dettata dalla necessità di non perdere un finanziamento che, senza la tempestività di quel provvedimento, sarebbe andato perso. Grazie infatti alla delibera di Consiglio n° 50 del 6 ottobre 2022, si è reso possibile l’avvio dei lavori pubblici senza perdere un importante finanziamento, che complessivamente consentirà di recuperare il decoro urbano di un’area nevralgica della Città, restituendo così l’immobile alla collettività. “Dopo dieci anni, che hanno incomprensibilmente trasformato quell’immobile in un rudere, il Tribunale – conclude l’Avvocata Ornella Tripaldi, Vicesindaca del Comune di Alberobello oltre che Assessora con Delega ai Lavori Pubblici – ha conferito all’Ente la piena proprietà del bene, indisponibile e impignorabile da parte di chiunque. Oggi si dà ufficialmente l’avvio a un nuovo corso delle opere di riqualificazione del territorio”.