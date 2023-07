Bari, a Palese auto a velocità folle fino a tarda notte: “Un incubo”

“Questo è quello che accade in piena notte a Palese, prima o poi ci sarà qualche tragedia. Qualcuno intervenga, è un incubo”. E’ il grido di allarme dei residenti del quartiere, immortalati negli scorsi giorni, in merito ad alcuni episodi che ormai, evidenziano “sono all’ordine del giorno”. Dalle auto che sfrecciano a tutta velocità sfruttando le strade vuote per far rombare i propri motori, ai rumori che, durante alcune nottate, rimbombano nelle case dei cittadini rendendo impossibile dormire. Ma non solo, alcuni riferiscono di sentire spesso in diverse zone, tra cui in quella dei curvoni, sulla 16 bis, auto e moto correre a tutta velocità simulando delle gare. Sono solo alcune delle problematiche che stanno preoccupando i residenti. L’episodio più recente risale in particolare a mercoledì notte, in via Leonardo del Turco.

Così come si vede nel video, che riguarda due momenti diversi, le auto “sgommano” percorrendo alcune zone, nello specifico una delle rotonde presenti sul luogo, effettuando diversi giri come se fossero in pista. I rumori, così come evidenziano i cittadini “rendono impossibile dormire serenamente”. Ma non si tratta di un caso isolato. Dalla zona in questione a quella di via Vittorio Veneto, sino ad arrivare sulla zona del mare, (come ad esempio via Pizzillo) e, così come già sottolineato, anche sul tratto della statale16, sono molte le segnalazioni che arrivano soprattutto nei mesi estivi.

“La notte a Palese non si dorme – evidenzia una cittadina – prima o poi ci sarà qualche vittima della strada. Ho dormito solo tre ore per questa gente. L’anno scorso, in estate, un’auto di ragazzi in curva prese almeno 5 auto ferme. Io scesi in piena notte a soccorrere e chiamare aiuto” –ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Qualche sera fa è successo anche in via Valle – spiega un’altra – la strada della farmacia Bellocchi, che credo sia anche peggio, visto che erano le 23.30 e c’erano ancora persone per strada! Sono uscita troppo tardi sul balcone e non sono riuscita a vedere nemmeno il modello della macchina” – conclude. “La stessa cosa – aggiunge un’altra residente – è su via Macchie. Macchine e motori che sfrecciano all’impazzata. Anni indietro un macchina ad alta velocità ha strisciato il nostro portone per poi schiantarsi su quello successivo”.

Le forze dell’ordine, evidenziano i residenti, sono già state allertate. L’obiettivo è, tramite l’ausilio delle telecamere, risalire ai colpevoli, ma soprattutto arginare il fenomeno che non solo rappresenta un “incubo” in termini di problematiche legate ai rumori, ma è anche pericoloso per chi, sulle strade, anche di notte, ci transita regolarmente, sia che si tratti di pedoni, sia che si tratti di automobilisti. “Speriamo che qualcuno faccia qualcosa – ha raccontato infine un’altra residente – auto e motori sfrecciano senza alcun controllo. Spesso a notte fonda sembra che gareggino sul tratto dei curvoni, è molto pericoloso. Aspettiamo che ci scappi il morto? Urgono più controlli” – conclude.

