Bari, a San Girolamo bimbi “mangiati” dai pappataci

Una passeggiata sul lungomare si trasforma da un momento di piacere…in un incubo. È quanto accaduto a San Girolamo, luogo in cui, un piccolo, è stato letteralmente “martoriato” dai pappataci che lo hanno punto procurando diverse escoriazioni sul braccio. A denunciare l’accaduto, in merito a un tema già evidenziato più volte, è la mamma che sul gruppo “Vivere – La Voce di San Girolamo – Fesca – Marconi” ha voluto raccontare una situazione che, evidenzia, è frutto del “menefreghismo e del degrado”.

Alle sue parole fanno eco quelle di tanti altri genitori. A rendere “pericolosa” la situazione per piccoli e grandi sarebbe, secondo molti, la mole di sporcizia causata sia da una mancanza di manutenzione da parte dell’amministrazione, sia da parte degli incivili. “Vergognoso tutto ciò – scrive una cittadina – rimpiango il vecchio lungomare”. “Sporcizia a tutto spiano, per non parlare delle blatte” – aggiunge un’altra. “San Girolamo è sporca – commenta invece un’altra – molte persone buttano tutto lo schifo sulla sabbia e nelle aiuole. Quindi quel mare è sporchissimo. L’altro giorno nella sabbia c’era un mucchio di capelli. Tutto questo non è normale” – conclude. Adesso l’appello è rivolto al sindaco Antonio Decaro: “Intervenga subito, questo luogo è da vomito, urge disinfettare e tagliare le piante”.

Foto Facebook “Vivere – La Voce di San Girolamo – Fesca – Marconi”