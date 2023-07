Bari, al via lavaggio notturno strade: ecco tutti i divieti di sosta

Ha preso ufficialmente il via “Bari di notte 2023”, il programma straordinario di lavaggi di strade e marciapiedi della città che andrà avanti fino al 28 agosto. I lavaggi saranno effettuati quotidianamente, durante le ore notturne, dalle ore 23 alle 6 del giorno successivo. In tal proposito, per consentire il regolare svolgimento delle attività, è stato predisposto un piano con le relative indicazioni sui divieti di sosta:

1. Dalle ore 23.00 del giorno 18 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 19 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Manzoni,

b. via Altamura,

c. via Barletta,

d. piazza Risorgimento;

2. Dalle ore 23.00 del giorno 19 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 20 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in via Nicolai;

3. Dalle ore 23.00 del giorno 20 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 21 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Murat,

b. via Pizzoli;

4. Dalle ore 23.00 del giorno 21 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 22 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Mazzini;

5. Dalle ore 23.00 del giorno 23 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 24 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Palese:

a. lungomare ten. N. Massaro, tratto compreso tra via Vittorio Veneto e lo stabilimento balneare “ Sun Beach”,

b. piazza Capitaneo;

6. Dalle ore 23.00 del giorno 24 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 25 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul lungomare IX Maggio, compreso tutto il “Waterfront”;

7. Dalle ore 23.00 del giorno 25 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 26 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare Starita,

b. via P. Pinto,

c. piazzale Vittorio Emanuele III,

d. via U. Giordano,

e. via Verdi, tratto compreso tra via U. Giordano a via Mercadante;

8. Dalle ore 23.00 del giorno 26 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 27 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare Imperatore Augusto,

b. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra il piazzale C. Colombo e il “Varco Dogana”;

9. Dalle ore 23.00 del giorno 27 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 28 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Torre a Mare:

a. via Buonsante,

b. largo Cavour,

c. lungomare Duca degli Abruzzi,

d. via Principi di Piemonte,

e. piazzetta Mar del Plata,

f. piazza della Torre (compreso tutto il perimetro);

10. Dalle ore 23.00 del giorno 28 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 29 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare sen. A. Di Crollalanza,

b. largo Adua,

c. piazza A. Diaz,

d. lungomare N. Sauro;

11. Dalle ore 23.00 del giorno 30 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 31 luglio 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Bari – S. Spirito:

a. lungomare Cristoforo Colombo, dalla Torre ex G.d.F. alla strada Cioffrese,

b. piazza San Francesco;

12. Dalle ore 23.00 del giorno 31 luglio 2023 alle ore 06.00 del giorno 1 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Umberto I in Bari – Carbonara;

13. Dalle ore 23.00 del giorno 1 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 2 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Vittorio Emanuele in Bari – Ceglie del Campo;

14. Dalle ore 23.00 del giorno 2 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 3 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul perimetro della piazza Europa in Bari – San Paolo;

15. Dalle ore 23.00 del giorno 3 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 4 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Umberto I (strade interne e perimetrali);

16. Dalle ore 23.00 del giorno 4 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 5 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Caccuri, b. via Pappacena, c. via Posca;

17. Dalle ore 23.00 del giorno 6 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 7 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via O. Mazzitelli e traverse;

18. Dalle ore 23.00 del giorno 7 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 8 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via S. Matarrese;

19. Dalle ore 23.00 del giorno 8 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 9 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via G. Capruzzi;

20. Dalle ore 23.00 del giorno 9 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 10 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso Cavour;

21. Dalle ore 23.00 del giorno 10 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 11 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso Vittorio Emanuele II;

22. Dalle ore 23.00 del giorno 11 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 12 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. via O. Flacco

b. viale Salandra;

23. Dalle ore 23.00 del giorno 13 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 14 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso B. Croce;

24. Dalle ore 23.00 del giorno 15 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 16 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Unità d’Italia;

25. Dalle ore 23.00 del giorno 16 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 17 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale della Repubblica;

26. Dalle ore 23.00 del giorno 17 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 18 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Putignani;

27. Dalle ore 23.00 del giorno 18 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 19 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Principe Amedeo;

28. Dalle ore 23.00 del giorno 20 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 21 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Crisanzio;

29. Dalle ore 23.00 del giorno 21 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 22 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Dante;

30. Dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 23 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Re David;

31. Dalle ore 23.00 del giorno 23 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 24 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Einaudi, da viale J.F. Kennedy a via Fanelli;

32. Dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 25 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Einaudi, da via Fanelli a via Amendola;

33. alle ore 23.00 del giorno 25 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 26 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Omodeo;

34. Dalle ore 23.00 del giorno 27 agosto 2023 alle ore 06.00 del giorno 28 agosto 2023, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Bari – San Paolo:

a. viale delle Regioni, tratto compreso da viale Europa a via Miglionico

b. via Miglionico

c. via Cozzoli

d. via Cifariello.

“Come ogni estate – spiega l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli – chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione a garanzia dell’efficacia delle attività di pulizia straordinaria che stanno interessando le strade e le piazze tanto nel centro quanto nelle aree più periferiche della città. Solo con le sedi stradali sgombre dai veicoli, infatti, le squadre di Amiu potranno assicurare una pulizia accurata in queste settimane in cui, alla grande presenza di persone che attraversano la città, si è aggiunta un’ondata di caldo straordinario. Peraltro il lavoro verrà svolto da macchinari nuovi che utilizzano tre spazzole, anziché due, in grado di pulire anche i marciapiedi. Con il programma di interventi ‘Bari di notte’, quindi, contiamo di dare una risposta concreta alle tante richieste che ci giungono da più parti per una maggiore pulizia di strade, piazze e marciapiedi. I percorsi individuati da Amiu rispondono all’esigenza di igienizzare i luoghi più frequentati da cittadini e turisti; a ciò si aggiungono i turni di squadre di operatori Amiu periodicamente impegnati su piazze e giardini che rappresentano luoghi di ritrovo abituali per moltissime persone” – conclude.

“Anche quest’anno, Amiu Puglia spa conferma il proprio impegno con un servizio dedicato alla pulizia notturna delle strade, coprendo circa 30 km di viabilità cittadina e implementando ulteriormente il numero di strade interessate – osserva infine il presidente di Amiu Puglia Paolo Pate -. Per fornire interventi più efficaci e performanti, in accordo con il Comune di Bari e grazie all’ordinanza disposta dalla Polizia Locale, le strade man mano interessate dai lavaggi saranno sottoposte a divieto di sosta: questo permetterà ai nostri mezzi e ai nostri operatori una più ampia agilità di manovra e anche la pulizia dei marciapiedi. In particolare in estate, i lavaggi di strade e marciapiedi sono di importanza prioritaria per garantire igiene e pulizia ai cittadini: per questo motivo chiediamo, ancora una volta, il rispetto delle regole sia per i divieti di sosta sia per il conferimento dei rifiuti e, in particolare, degli ingombranti che, se lasciati abusivamente per strada, oltre a offendere il decoro urbano e a costituire un problema ambientale, si trasformano anche in un ostacolo per un’accurata pulizia delle nostre strade e dei nostri marciapiedi” – conclude.