Bari è ancora da bollino rosso, previste temperature fino a 39 gradi

Prosegue l’ondata di calore a Bari, città in cui, ormai da diversi giorni, c’è allerta per bollino rosso per il caldo. È quanto emerso dal bollettino del Governo secondo il quale, nelle giornate di domani (giovedì 20 luglio) e di venerdì (21 luglio), la situazione non tenderà a migliorare.

In particolare, per la giornata di domani sono previsti 36 gradi, mentre per quella di venerdì si potrà arrivare sino a 39 gradi. L’allerta per bollino rosso riguarda tutta la cittadinanza, una condizione di elevato rischio che, se persiste per più di tre giorni, può mettere a repentaglio la salute dei cittadini.