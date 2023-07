Bari, guida pericolosa e prezzo non conforme: sospeso tassista

Non solo verifiche sui servizi di noleggio con conducente ma anche sulla regolarità dei Servizi forniti dai taxi autorizzati dal Comune di Bari.

Nell’ambito dei controlli estesi sul territorio comunale gli agenti già in data 02 aprile in seguito ad una segnalazione specifica ricevuta da turisti di nazionalità straniera in zona Aeroporto, redigevano una prima relazione di Servizio annotando una serie di inadempienze commesse da un tassista regolarmente munito della prescritta autorizzazione comunale.

A seguito del primo intervento gli agenti hanno monitorato il veicolo in servizio di piazza e contestato 5 nuove violazioni al Regolamento comunale :

Mancata collocazione della tabella tariffaria nel veicolo;

Orario tassametro non aggiornato;

Mancata comunicazione sosta;

Guida pericolosa;

Compenso richiesto all’utente non conforme a quanto previsto dal tariffario comunale.

Considerate la gravità e la reiterazione delle violazioni é stata disposta la sospensione della licenza per gg. 10 a partire dal 18/7/2023. “Un provvedimento – spiegano dalla polizia locale – che rappresenta il giusto risultato di una azione caparbia ma puntuale degli agenti che hanno seguito e monitorato le attività irregolari poste in essere dal tassista che svolge un servizio pubblico autorizzato seppure nell’ambito di una attività di impresa”.