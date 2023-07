Due incidenti nel Potentino, bimba di 6 anni muore investita

Incidente stradale oggi, 19 luglio, sulla SS658 Potenza-Melfi, all’altezza del comune di Atella. Due i morti e un ferito grave. A scontrarsi due auto: sulla prima viaggiavano un uomo e una donna di Rionero in Vulture (Potenza), sull’altra un uomo di Pietragalla. Gli uomini alla guida delle vetture sono deceduti sul colpo, la donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo.

Tragico incidente sempre a Potenza, dove una bimba di 6 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un’auto, ieri sera, mentre giocava in strada su un monopattino giocattolo. L’investimento è avvenuto in una strada di rione Lucania: la bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È stata trasferita in rianimazione, dove è morta durante la notte.