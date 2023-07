Nel Barese scattano 6 interdittive antimafia verso imprese

Sono state adottate tra giugno e luglio 2023 dal Prefetto di Bari dott.ssa Antonia Bellomo, 6 interdittive antimafia nei confronti di società aventi sede legale in questa Provincia. I provvedimenti conseguono all’esito di una approfondita ed articolata istruttoria condotta dal Gruppo Ispettivo Antimafia, tesa a preservare il tessuto economico dal condizionamento della criminalità organizzata.

Le informazioni acquisite hanno fatto ritenere che le imprese destinatarie dei provvedimenti interdittivi fossero permeabili ai condizionamenti della criminalità organizzata locale. Talune interdittive sono state emanate all’esito di richiesta di iscrizione in white list ed altre a fronte di richieste da parte delle Pubbliche Amministrazioni di comunicazione antimafia. I settori in cui operano sono diversificati, tra i quali armamento ferroviario, settore agricolo, autotrasporto per conto terzi e commercio di rottami metallici. Alta resta l’attenzione nel campo della prevenzione del contrasto delle infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso nell’economia legale nella Provincia di Bari.