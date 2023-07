Parte “Bari pulita”, ma auto in divieto e tanti ingombranti

Partita ieri notte l’operazione “Bari Pulita” dell’Amiu, con il lavaggio delle strade, quartiere per quartiere. Presente anche il presidente dell’Amiu, Paolo Pate, in via Manzoni, per verificare l’andamento del servizio. In funzione le nuove spazzatrici. Ne sono state consegnate sei ma a regime diventeranno 20. Oltre a spazzare c’è anche un macchinario che si occupa dei lavaggi. Ma durante le operazioni è lo stesso presidente ad accorgersi, ad angolo con via Garruba, la discarica a cielo aperto presente. “Andiamo avanti e non ci fermiamo – dice Pate – ma i cittadini si devono rendere conto di quello che viene lasciato in alcune parti della città. Se domani si torna qui, si ritrovano altri rifiuti e poi si dà sempre la colpa ad Amiu”.