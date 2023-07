Scontro tra furgone e tir nel Barese, si indaga per omicidio stradale

Sono stati sequestrati i mezzi coinvolti nello scontro avvenuto nel pomeriggio di ieri, sulla statale 96, in particolare tra Toritto e Altamura. Nell’incidente ha perso la vita Giuseppe Picerno, operaio di 60 anni originario di Gravina in Puglia. I mezzi sono un autoarticolato e un furgone a bordo del quale viaggiava alla vittima con un collega 49enne che era alla guida.

Sequestrati anche i telefonini dei due operai e del camionista rimasto illeso in seguito allo scontro. La posizione dei due conducenti in merito alla faccenda è al vaglio dei carabinieri e del magistrato della procura di Bari, Claudio Pinto, che si sta occupando di coordinare le indagini. Non si esclude che il 49enne possa essere denunciato per omicidio stradale e che, inoltre, possa essere disposta l’autopsia sul corpo dell’operaio.

Foto repertorio