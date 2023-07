Taranto, cadavere in mare: in corso le indagini

Il corpo privo di vita di una 51enne è stato ritrovato in mare a Taranto. È accaduto in mattinata, nel tratto centrale del lungomare nelle vicinanze di via Acclavio. Secondo una prima ricostruzione la donna, di nazionalità straniera, lavorava come badante in Italia da poche settimane. Era vestita e con se aveva il cellulare.

A notare il corpo è stato un passante che ha subito allertato il 113. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, la guardia costiera e la polizia. Attualmente sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti tramite l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Non si esclude nessuna ipotesi, tra queste quella di una caduta accidentale.

Foto repertorio