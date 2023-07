Bari, la morte di Feliciana in un post di Salvini: è polemica

Sono parole dure quelle di Gabriele, marito di Feliciana Chimenti, la donna di 44 anni molto conosciuta nel quartiere Madonnella e morta per un tumore. A non piacergli sono state le ricostruzioni dei giornali sulla morte della moglie. Ancora di meno gli è piaciuto il post che il Ministro Salvini ha scritto commentando la notizia.

“L’amore di mia moglie era – scrive – ed è immenso, verso i nostri figli, verso di me e verso gli “ultimi”, i più sfortunati, tipo quelli che si imbarcano perché hanno due alternative :

a) morire a casa propria di fame/stenti/guerra

b) imbarcarsi (essendo anche al corrente dei rischi del viaggio) nel tentativo di “svoltare” e cambiare vita.

Noi (io e la mia famiglia), siamo il tuo opposto, bianco/nero, nord/sud, destra/sinistra, salato/dolce.

Per cui, se mai dovessimo stilare un elenco di persone da cui non vogliamo abbracci/pietà/compassione, non te la prendere, ma il tuo nome sarebbe sicuramente sul podio.

Un’ultima cosa, sai la bambina da voi citata come si chiama? Carola.

Nome ispirato da 3 guerriere, le due nonne (Carmelina/Laura) e Carola Rackete !!! Te la ricordi, vero…???”.