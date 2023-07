Bari nella morsa degli incendi, da Japigia a Palese tante segnalazioni

E’ la stagione degli incendi a Bari. Da Japigia a Palese ogni sera sono diverse le segnalazioni: colonne di fumo che si alzano dalle campagne da nord a sud di Bari. Con residenti esasperati e costretti, in alcune zone, a vivere da barricati in casa per evitare di respirare i fumi nocivi. Perché una parte di quegli incendi deriva proprio da roghi di rifiuti abbandonati. L’ultima segnalazione arriva da Palese, in particolare da strada Pizzillo. “Ogni sera è sempre la stessa storia – ci spiegano – Abbiamo chiamato tutte le forze dell’ordine esistenti e nessuno per ora è intervenuto”.