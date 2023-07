Bari, vandali in azione a ‘Spirito di patate’: “Non è la prima volta”

Ennesimo episodio di vandalismo a danno del ristorante di San Girolamo, “Spirito di patate”. In pieno giorno due giovanissimi, avrebbero manomesso il braccio elettronico del cancello di ingresso. Non è la prima volta che la storica pescheria barese poi diventata anche un ristorante, è vittima di episodi del genere. “Senza alcun motivo – scrivono sui social i proprietari. O forse solo per evitare di attraversare la spiaggia pubblica”.