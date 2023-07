Caldo, a Bari medici di famiglia in campo: “Ma servono misure precise”

“I medici di famiglia offrono tutta la loro disponibilità per supportare i pazienti e il sistema sanitario nel suo complesso nel fronteggiare l’emergenza caldo. Serve però un confronto per definire misure precise. Non basta dire ai medici di rispondere al telefono. Ci attendiamo quindi una convocazione a breve da parte della Regione o dalle Asl”. Lo dichiara Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari. Calabrese evidenzia, però, che “non basta dire ai medici di famiglia di rispondere al telefono, tra l’altro conoscendo benissimo le difficoltà che sta affrontando la medicina primaria per il sovraccarico di lavoro, serve invece affrontare strutturalmente il problema definendo protocolli e servizi di intervento che riescano veramente a dare risposte ai bisogni del paziente in difficoltà, senza intasare i pronto soccorso”.