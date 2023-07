Lavoro, ‘Garanzia giovani’ Puglia prorogato sino al 31 dicembre

“Una notizia attesa dal sistema della formazione professionale e delle politiche del lavoro, ma soprattutto dalle migliaia Neet interessati al programma: Garanzia Giovani, il programma della Regione Puglia rivolto ai giovani pugliesi, in età compresa tra i 15 e i 35 anni che non studiano e non lavorano, è prorogato fino al 31 dicembre 2023”. Lo comunica l’assessore all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo. “Le attività del programma – continua – tra cui corsi di formazione e tirocini, possono quindi proseguire fino alla fine dell’anno in corso, termine ultimo di ammissibilità della spesa, mentre le attività di rendicontazione e certificazione da parte di Regione Puglia dovranno concludersi entro il 31 marzo 2024”. “Si tratta – spiega l’assessore regionale – di un provvedimento importante e atteso, frutto dell’intenso lavoro di confronto con gli enti di formazione professionale e con le agenzie per il lavoro accreditate, ma soprattutto dell’importante dialogo costruito dagli uffici della sezione formazione del mio assessorato con Anpal e i suoi massimi dirigenti, che ringrazio pubblicamente”.

(foto freepik)