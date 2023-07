Omicidio stradale, a Bari indagini tossicologiche entro 48 ore

La Asl di Bari è pronta a garantire indagini tossicologiche su campioni di sangue entro 48 ore per dare risposte veloci e puntuali all’autorità giudiziaria nei casi di omicidio stradale o di incidenti stradali con lesioni gravi o gravissime. Sulla base di un precedente protocollo di intesa sottoscritto fra l’azienda sanitaria e la Procura di Bari, a partire da oggi, in tutti i pronto soccorso dei sette presidi ospedalieri della provincia, sarà possibile effettuare prelievi ematici con finalità medico legali che saranno inviati per le indagini tossicologiche alla Patologia clinica dell’Ospedale Perinei di Altamura.