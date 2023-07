Selvaggia Lucarelli contro un tassista a Bari: “Imbarazzante”

“Bari. Solita vergognosa sceneggiata del tassista che “il bancomat non va”. Così la giornalista e presentatrice Selvaggia Lucarelli commenta quanto le è accaduto su un taxi a Bari. Lucarelli riprende con il suo telefonino la discussione con un tassista che, secondo quanto riferito dalla giornalista, faceva resistenza nell’uso del pos per il pagamento della corsa sul lungomare. Il tassista invece si difende dicendo che non c’era la linea al pos. “Categoria imbarazzante”, scrive sui social la Lucarelli. Ma non mancano le polemiche: tanti colori che accusano la giornalista di essere stata poco educata e di non aver creduto al tassista.