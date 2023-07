Ancora un incidente sul lavoro in Puglia, morto agricoltore

Ennesimo incidente sul lavoro in Puglia. Un 60enne è morto in un’azienda agricola a Torremaggiore nel Foggiano. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato dal trattore agricolo sul quale stava lavorando. Sul posto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’agricoltore. Sull’accaduto indagano i carabinieri. (foto repertorio)