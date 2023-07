Baby K e la musica latin: una musica leggera, tutta da ballare

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “M’ama non m’ama”

E’ il 2015 quando esce “Roma-Bangkok”, Baby K feat Giusy Ferreri. Molti discografi sono convinti che il brano non possa funzionare, la verità è che diventata disco di diamante.

Si può dire a gran voce che è stata Baby K a portare una ventata di novità e ad introdurre quello che adesso va per la maggiore: la musica latin in Italia. Ed è proprio da quel 2015 che non è estate senza una sua hit.

Claudia Nahum, alias Baby K, nasce a Singapore, cresce a Londra ma attualmente vive a Roma e rappresenta appieno il concetto di “melting pot” tanto che lavora utilizzando una modalità creativa e produttiva tipica del mercato musicale oltreoceano.

Baby K si avvicina alla musica fin da piccolissima, all’età di 9 anni, e a soli 14 anni scrive il suo primo testo ed è da lì che nasce la sua passione per il rap. Inizia a condurre programmi radiofonici dedicati alla musica hip hop e presenta alcuni concerti rap proprio a Roma, nella Capitale.

E’ la Sony Music che si accorge di lei grazie al singolo “Femmina Alfa”. Il video del brano diventa virale e conquista pubblico, produttori, ma anche artisti già noti, come Tiziano Ferro, che incuriosito, cerca di conoscerla meglio.

Nel 2013 infatti, “Una seria”, primo album ufficiale per la Sony Music, vanta la produzione artistica di Tiziano Ferro, con il quale Baby K duetta nel singolo “Killer”. “Una seria” è un album mix: mescola dall’hip hop al rap al r’n’b, fino al dubstep, tutto in chiave melodica.

Il primo grande tormentone estivo

Il successo continua, ed è nel 2015 che esce “Roma- Bangkok” con Giusy Ferreri. Il singolo diventa un vero e proprio tormentone estivo e viene decretato ufficialmente uno dei singoli digitali più venduti.

Questo è il momento in cui Baby K inizia a mostrare un altro lato di sé, quello più grintoso, eclettico, esplosivo.

Baby K è talento ma anche bellezza. Il suo Look è prettamente sportivo, i suoi outfit casual ma ricercati, solitamente contraddistinti da grosse collane d’oro, da vera rapper e una lunga chioma.

Un hairlook per ogni cambiamento musicale

Diversi sono gli hairlook proposti nel tempo: proprio nel 2015 opta per capelli nerissimi con una frangia molto piena altezza sopracciglia, mentre nel 2017 con l’uscita di “Voglio ballare con te”, sceglie un biondo dorato ad onde molto morbide, a dimostrazione dell’inizio di una nuova era anche nella sua musica.

Il 2020 la vede volto Pantene insieme a Chiara Ferragni, con la quale duetta nel brano appositamente creato per lo sponsor “Non mi basta più”. Due donne provenienti da settori differenti, si portano l’una nel mondo dell’altra. Alla base della campagna promossa da Pantene c’è però molto di più della volontà di una semplice pubblicità con una hit estiva. Tutto nasce dai risultati di uno studio in collaborazione con l’Università di Yale, che dimostra come i capelli siano un elemento chiave per la nostra autostima, determinazione e per l’espressione di noi stessi. Non sono solo apparenza: i capelli hanno un vero e proprio potere nel farci sentire meglio, e questa forza diventa ancora più rilevante in un’estate come quella del 2020.

Il 2023 segna un nuovo ed ulteriore cambiamento nel hairlook di Baby K: per il singolo “M’ama non m’ama”, opta per un rosso aranciato molto vivace. La regina dei tormentoni porta con sé un’evoluzione nel look che anticipa il mood esplosivo e leggero del brano.

“Sono finalmente tornata nel quartiere, tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore né marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall’”.

Il sound è accattivante, il testo leggero, il mood spensierato, proprio come ci auguriamo che lo sia questa nuova estate!

Foto: Facebook