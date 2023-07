Bari, all’Oncologico un centro per i reclami dei pazienti

Un centro di ascolto per informazioni, reclami, elogi, segnalazioni e suggerimenti utili a migliorare l’organizzazione dei servizi. L’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è sempre a disposizione dei pazienti dal lunedì al venerdì, sia nell’ufficio a piano terra dell’ospedale sia telefonicamente al numero 080.55.55.031. “Tutte le segnalazioni che arrivano all’Urp – spiega il direttore generale Alessandro Delle Donne – vengono prese in carico e seguite per dare risposte certe e immediate ai pazienti. Un report settimanale finisce poi direttamente sulla mia scrivania perché è fondamentale ascoltare e capire le criticità per migliorare ogni giorno l’organizzazione dei servizi. Oltre ai reclami, però, ci arrivano tantissimi elogi e attestazioni di stima da parte dei pazienti che ringraziano i nostri medici e infermieri la professionalità e l’empatia che mettono quotidianamente nel loro lavoro. Siamo sempre disponibili ad ascoltare i nostri pazienti”.

“L’Ufficio relazioni con il pubblico – afferma il Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica Gero Grassi –, ma anche altri canali, come le pagine social di Facebook e Instagram, testimoniano come la comunicazione e il dialogo costante con le persone di cui ci prendiamo cura siano fondamentali e strategici per l’Istituto”. L’Urp è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e il martedì anche dalle 15 alle 17.