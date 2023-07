Bari, escrementi sulla spiaggia di Santo Spirito: “Vergognoso”

Escrementi di cane, ben evidenti e in posizione centrale che emanano cattivo odore e si rivestono di piccoli insetti bianchi, sulla spiaggia di Santo Spirito, nei pressi di via Udine dove turisti di passaggio, famiglie con bambini e persone anziane provenienti dalla città o da paesi limitrofi o residenti o villeggianti, cercano sollievo dalla calura infernale di questi giorni. La denuncia è di un lettore. “Vergognoso è dir poco – denuncia – In primis maleducati e incivili i padroni di questi animali che li fanno rinfrescare nelle acque del mare e poi non provvedono a raccogliere i loro “bisogni” lasciandoli in bella vista sugli scogli noncuranti di chi andrà a sedersi o stendersi. Poi il cattivo operato dell’amministrazione pubblica che non controlla e non interviene nei confronti di questi incivili. Non c’è operatore ecologico! Nessun vigile! Nessuno che segnali questo “schifo” in piena stagione balneare. Non è una bella cartolina da sventolare per attirare bagnanti o per incentivare il turismo o per far esprimere giudizi positivi sulla città e frazioni. Per acquisire voti le amministrazioni fanno tante promesse ma poi dimenticano presto. Sono davvero delusa”.