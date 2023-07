Bari, la testimonial di Starbucks parla napoletano: è subito polemica

Un video di presentazione della prossima apertura di Starbucks a Bari con la testimonial che parla…. napoletano. Sta facendo sorridere e discutere la scelta pubblicitaria dell’azienda americana che sbarcherà a Bari in via Argiro 112 il prossimo 27 luglio. Il video mostra una giovane donna che cammina per le strade della città: “Abbiamo attraversato tutta la Penisola per affacciarci su questo mare cristallino” – precisa il post Instagram.

“Vi aspettiamo” – dice la testimonial con un classico accento di Napoli. Scherzoso e anche un po’ polemico l’intervento di una lettrice: “Si ma ma la parlata in napoletano alla fine non si può sentire”. Immediata la risposta di Starbucks Italia: “La nostra partener è di Bari, non è un accento napoletano è il suo modo di dirlo”. Comunque scrive un altro lettore: “A Bari non parliamo così”.