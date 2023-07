Caronte si rinforza, ma il super caldo ha i giorni contati

L’Anticiclone Subtropicale Africano “Caronte” sta letteralmente flagellando la penisola con temperature massime insopportabili e notti tropicali ma, almeno sulle Regioni Settentrionali, in questi giorni sta mollando la presa consentendo una netta rinfrescata anche se gli eventi estremi degli ultimi giorni hanno causato non pochi danni. Discorso diverso è quello relativo alle Regioni Centro Meridionali e alle Isole Maggiori dove il caldo senza tregua sta causando enormi disagi a persone, cose ed animali e la Protezione Civile non ha potuto che dichiarare l’allerta meteo su moltissime città. Il problema più grande è che a partire da domenica 23 luglio 2023, l’Anticiclone Africano verrà nuovamente alimentato da una bolla d’aria rovente in risalita dal Deserto del Sahara quindi ci sarà un nuovo incredibile e straordinario innalzamento delle temperature anche al Nord. Una possibile rinfrescata sull’intera penisola è prevista verso la metà della settimana prossima quando l’aria dovrebbe farsi più respirabile.