Colta da malore durante la luna di miele, turista salvata a Bari

Dall’Australia aveva scelto la Puglia per il suo viaggio di nozze: Polignano a mare. Qui la giovane turista è stata colta da un malore improvviso, la corsa all’ospedale per una patologia che ha richiesto il ricovero nella stroke unit. Viaggio interrotto per una settimana di soggiorno in Neurologia. Il 19 è stato il suo compleanno. E allora le infermiere del reparto le hanno organizzato una piccola sorpresa. Completati tutti gli esami e gli accertamenti ieri è stata dimessa e ha ripreso la sua luna di miele. (foto instagram Policlinico)