Pronostici sul calcio nel 2023

Durante la scorsa settimana sono stati pubblicati i principali calendari riguardo la prossima stagione di calcio, sia a livello nazionale, con il programma di Serie A e Serie B, ma anche per quanto riguarda gli altri campionati di calcio, quello dei cinque principali tornei a carattere europeo. Parliamo quindi anche di Liga per quanto concerne il calcio spagnolo di prima divisione, Ligue 1, per la Francia, Premier League per il calcio inglese e infine Bundesliga per quello tedesco. Nel corso degli ultimi tempi, il calcio inglese è diventato quello con maggior appeal per la presenza di formazioni, giocatori e tecnici top, capaci di dominare il calcio internazionale e di vincere con una certa frequenza la Champions League, come abbiamo visto quest’anno con la vittoria del Manchester City di Pep Guardiola.

Non è certo un caso se il calcio è lo sport più popolare per le scommesse nel Regno Unito, con il 40% di tutto il denaro speso dagli scommettitori scommesso sul gioco. Con un vasto numero di partite, l’industria è cresciuta, consentendo agli scommettitori di piazzare scommesse su una varietà di mercati, con molti siti di scommesse che offrono offerte speciali e quote competitive. Pertanto, è fondamentale che gli scommettitori comprendano questi mercati per prendere decisioni informate.

Spiegazione delle quote delle scommesse sul calcio

Quando ci si iscrivi inizialmente può essere difficile capire come funzionano le probabilità nel calcio. Le probabilità si riferiscono al rapporto tra la puntata e le potenziali vincite su un risultato specifico. Queste quote sono stabilite dai bookmaker e, se decidi di scommettere su quel risultato, utilizzerai queste quote per determinare la potenziale vincita.

Di solito questi sono espressi come frazioni (es. 2/1) ma possono anche essere mostrati come decimali (3.0 sarebbe uguale a 2/1 come prezzo frazionario) e puoi scegliere come vengono visualizzati con il bookmaker con cui scommetti.

Come scommettere sul calcio

Ogni settimana ci sono migliaia di partite di calcio professionistiche che si svolgono in tutto il mondo e i bookmaker forniscono una gamma di quote su quasi tutti i dettagli di questi giochi. Ciò include i mercati sull’esito delle partite e degli eventi al loro interno, ad esempio il numero di gol segnati, calci d’angolo vinti, cartellini rossi e gialli mostrati e marcatori individuali. Diversi bookmaker offrono quote competitive e offerte per i clienti esistenti durante tutto l’anno, con quote potenziate accessibili per alcune delle più grandi partite di calcio. Una volta che il risultato del gioco è determinato e la tua scommessa è vittoriosa, ricevi la tua puntata originale e le vincite dalle quote. Ci sono vari tipi scommesse online disponibili per quanto concerne il calcio, inclusi gli accumulatori che ti consentono di combinare diverse selezioni per piazzare un’unica scommessa ad alta quota. La maggior parte dei siti di scommesse sul calcio offre questa funzione.

Con una grande varietà di offerte, non c’è modo migliore per scommettere sul calcio, dipende tutto dall’individuo. I costruttori di scommesse sono un ottimo modo per creare grandi quote, ma potresti preferire la semplicità del semplice mercato o risultato del marcatore.

Come scommettere sul calcio online: Scommesse sulle partite

Questa è la forma più semplice di scommesse sul calcio in quanto scegli semplicemente il risultato di una partita, che si tratti di una vittoria in casa, un pareggio o una vittoria in trasferta. Un aspetto da notare è che questo vale per la partita dopo 90 minuti, quindi se hai puntato sulla vittoria della squadra di casa e questa lo fa solo dopo i rigori e i tempi supplementari, non riceverai alcuna vincita poiché il risultato della partita è un pareggio. Come con la maggior parte degli elenchi di partite, i bookmaker elencheranno prima la squadra di casa e poi quella in trasferta con il mercato dei sorteggi tra le due.

Come scommettere sul calcio

I costruttori di scommesse sono una delle aggiunte più recenti alle scommesse sul calcio e negli ultimi anni sono diventati uno dei modi più popolari per scommettere su questo sport. A volte indicate come stesso gioco multis, queste scommesse sono effettivamente un accumulatore di risultati da una singola partita piuttosto che su diverse partite.

Considerazioni finali

La stagione da poco conclusa ha mostrato come spesso anche una squadra underdog possa avere possibilità di vittoria o di competizione fino alla fine. Gli esempi più lampanti sono quelli rappresentati dal Napoli di Luciano Spalletti, squadra campione d’Italia in carica e dall’Arsenal di Mikel Arteta, che fino all’ultima ha tentato di competere contro un City troppo forte forse da battere. Stesso discorso potrebbe farsi anche per la Bundesliga con il Bayern Monaco che quest’anno ha vinto il titolo per un soffio arrivando praticamente a pari punti con il Borussia Dortmund, ma vincendo per via della migliore differenza reti. In Italia invece il regolamento a partire dalla scorsa stagione prevede in caso di arrivo a pari punti, lo spareggio scudetto. C’è un solo precedente di uno spareggio scudetto e risale al 1963-1964 con il Bologna vincente sull’Inter.