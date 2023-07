Un “albergo diffuso” a Santo Spirito, ma per i ruderi poche speranze

Nel piano particolareggiato di Santo Spirito, approvato dalla giunta comunale, ci sono novità per l’ex frazione a nord: la realizzazione di un albergo diffuso, la riqualificazione di edifici più antichi aprendo le corti interne, il restyling del mercato coperto. L’area oggetto del piano si estende su una superficie di 15 ettari, delimitata a sud da via Napoli, a nord dall’antico porto, ad ovest dalla via Venezia ed a est dal vico Traversa.

Il piano particolareggiato approvato è uno strumento urbanistico esecutivo che stabilisce come si può costruire nelle aree edificabili nei centri cittadini di pregio e dove e come devono essere realizzate le urbanizzazioni primarie e secondarie (spazi verdi, parcheggi). E tra i progetti inseriti ci sono delle riqualificazioni specifiche a Santo Spirito, come in via Fiume o in corso Umberto.

Per via Fiume, l’area attuale è costituita da tre zone al momento in abbandono, con la presenza di costruzioni di scarsa qualità architettonica e in contrasto con il contesto storico di appartenenza. Le aree risultano attualmente recintate con delle murature alte e in stato di evidente degrado che oltretutto non garantiscono opportuno spazio sul fronte strada per il passaggio pedonale su via Fiume, ostruito anche da parcheggi in linea a filo con il muro di cinta. Si propone l’incremento di spazi commerciali, delle superfici a verde, il miglioramento dei percrsi pedonali e nuovi parcheggi pubblici.

In corso Umberto, caratterizzato da un’isola di calore per la forte presenza di asfalto, si propone la ricostruzione della zona compresa tra via Napoli e corso Umberto, con la realizzazione di spazi pubblici e di verde per ridurre appunto l’effetto dell’isola di calore. Inserita anche la possibilità di realizzare un albergo diffuso, il primo della città, in modo da incentivare anche l’aspetto turistico di Santo Spirito (in basso la planimetria con la zona che potrà essere interessata da interventi dei privati). Questi progetti aggiuntivi con relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria (solo per la parte pubblica) prevedono una spesa di 5 milioni di euro.

Non ci sono invece buone notizie per l’ex Mitiladriatica, lo stabilimento abbandonato da anni sul lungomare Cristoforo Colombo. Non è stata presentata nessuna offerta alla gara indetta dal Comune per il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico – ricreativa, della durata minima di 15 anni e massima 20 anni. Con un canone annuo a base gara di 10.964 euro. La struttura si sviluppa per circa 4.666 metri quadri ed era un tempo utilizzata per la raccolta, la trasformazione e la lavorazione di prodotti ittici. Nell’area è presente anche una pensilina allo scopo di coprire le vasche. Il sito è parzialmente circondato da una recinzione metallica. C’è invece una speranza per l’ex Ancora: in corso di valutazione l’unica offerta pervenuta.