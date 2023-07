A Bari sempre più caro affittare casa. Volano anche prezzi immobili

A Bari diventa sempre più caro affittare gli appartamenti. Allo stesso tempo salgono anche i prezzi di acquisto degli immobili. Per comprare casa infatti in città servono all’incirca 2000 euro al metro quadrato, con una crescita semestrale pari all’3%. I canoni d’affitto medi sono pari a 10,6 euro al metro quadro, in crescita del 7,4% rispetto all’inizio dell’anno. Bari è quindi la città più cara della Puglia in termini di valori immobiliari.

Queste sono alcune delle evidenze emerse dall’Osservatorio semestrale regionale a cura di Immobiliare.it Insights, società specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

Il mercato delle compravendite Venendo ai principali indicatori di mercato, si assiste a un decumulo di stock offerto in vendita nell’ultimo semestre: in particolare, il calo è del 2,5%. La domanda si mostra positiva nello stesso periodo, con un aumento di circa 2 punti percentuali, andamento che trova conferma nel secondo trimestre dell’anno, +1,3%.Segnali negativi dall’accessibilità al mercato (affordability), con i single che hanno accesso a quasi il 26% delle soluzioni in regione, con un calo di 1,5 punti percentuali nel trimestre. Va meglio per le coppie, che possono accedere al 60% delle soluzioni in vendita. Anche in questo caso si assiste però a una diminuzione dell’accessibilità di 4,6punti percentuali nel semestre.

I trend del comparto delle compravendite città per città Bari è la città più cara in regione con 1.958 euro al metro quadro, dato in crescita di 3 punti percentuali nell’ultimo semestre. Tuttavia, il territorio della regione in cui i prezzi medi crescono di più è il comune di Lecce, +5,3% rispetto a inizio anno. In generale, i territori specchiamo l’andamento evidenziato dalla regione, con solo quello di Foggia in negativo.

Lecce è anche il capoluogo di provincia in cui la domanda cresce di più in sei mesi, al +16,2%. In generale, però, il trend in crescita della regione presenta diverse eccezioni: in primis la provincia di Barletta-Andria-Trani (-10,1%).Ugualmente disomogeneo l’andamento dell’offerta, che vede tutte le province e alcuni dei comuni con segno meno. Al contrario il comune di Taranto mostra un importante accumulo di invenduto, +17,3% nei sei mesi. Il mercato delle locazioni Gli immobili in offerta per le locazioni si riducono in questo primo semestre dell’anno: -3,1% in regione, con il dato trimestrale però in controtendenza (+0,2%). Domanda in calo nello stesso periodo, -6,6%.

I trend del comparto delle locazioni città per città Anche per gli affitti, la città di Bari resta la più cara in regione con i suoi 10,6 euro al metro quadro, in crescita del 7,4%. In generale, i prezzi in regione crescono seguendo l’andamento regionale, con alcune rilevanti eccezioni, come la provincia di Brindisi (-23,8%) e la provincia di Foggia (-10,6%).La domanda, sempre in accordo con il trend regionale, è in calo quasi in tutti i territori. Crescono invece in doppia cifra i comuni di Andria (+12,5%), Barletta (+42,2%), e Brindisi (+15,2%). L’offerta si mostra invece poco omogenea, con diverse differenze a livello territoriale: si passa dal -48,6% della provincia di Barletta-Andria-Trani al +32,7%di quella di Foggia