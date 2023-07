Bari, a San Girolamo una scultura in ferro per dire no alla plastica

Si terrà lunedi 24 luglio 2023, alle 9.30, nel “Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità” sul Lungomare IX maggio 78 a Bari, l’inaugurazione della scultura in ferro intitolata “!”.

L’opera è stata realizzata dai ragazzi della Casa della legalità con la supervisione dell’artista Sergio Scarcelli, per il progetto “FARE – Futuro d’autore” selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa.

Il progetto, della durata di 36 mesi, vede come capofila l’Istituto Redentore e la partecipazione di ben 23 partner tra cui il Comune di Bari, il Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata e la cooperativa “Occupazione e Solidarietà.

Un progetto che si svolge tra Bari Bitonto Giovinazzo e Molfetta con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a rischio, il modo di svincolarsi da un destino che per loro sembra già tracciato.

La nuova linea di intervento è pensata per il sostegno di progetti dal contenuto particolarmente innovativo che si articola attraverso varie azioni educative, laboratoriali e di inclusione sociale, che offrono ai ragazzi coinvolti prospettive concrete di recupero e di reinserimento tradotte in possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire capacità, talenti e aspirazioni.

I ragazzi coinvolti nel progetto da sempre svolgono attività di sensibilizzazione sui temi ambientali, studio dei materiali plastici, delle attività di recupero e riciclo, clean up e pulizia di un tratto del lungomare nel quartiere San Girolamo. Per questo hanno progettato e realizzato una scultura in rete metallica elettrosaldata contenente materiale plastico e raffigurante la parola “NO!”: un monito, un urlo di speranza per un presente e un futuro senza plastica.

Parteciperanno all’evento tutti i ragazzi della Casa della Legalità, Francesca Bottalico assessora alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari, Paola Romano assessora alle Politiche giovanili istruzione università ricerca e fondi europei del Comune di Bari, Stefania Monopoli coordinatrice del CSF e Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità, Raffaele Diomede referente dell’attività, Giuseppe Moretti presidente di “Occupazione e Solidarietà”, Paolo Pate presidente dell’AMIU, l’artista Sergio Scarcelli e Nicola Schingaro presidente del Municipio 3.

La scultura è alta 3 metri per una larghezza di 4 metri per una profondità di 60 cm, è composta da nº 2 elementi da 3m (h) x 1,60cm (L) x 60cm (profondità) autoportanti, più un pezzo da 3m (h) x 50 cm (L) x 60 cm.

La struttura è in rete elettrosaldata F8, protetta alla sua base da una rete da pollaio e trattata con antiruggine e finitura con smalto olio sintetico. Riporta la scritta “NO!” al cui interno è contenuto del materiale plastico.

L’installazione sarà donata al Comune di Bari che provvederà a collocarla sul territorio di Fesca, San Girolamo, Marconi.

Il progetto FARE-Futuro d’autore è stato selezionato da ‘Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD www.conibambini.org