Un motociclista 36enne, Andrea Centonze, è morto in un incidente stradale alle porte di Monteroni, in provincia di Lecce, nei pressi del campus universitario.

Centonze era a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, è stato travolto da una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione l’auto era impegnata in una inversione di marcia. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario del 118. La vittima lavorava come autista di uno scuolabus.