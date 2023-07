Le due facce di Bari: volontari da una parte, incivili dall’altra

L’Amiu ha “fotografato” oggi due facce di Bari. Da una parte i volontari che alle prime ore del mattino hanno ripulito piazza Mercantile. Dall’altra l’incivile che in via Fanelli ha scaricato mobili per giardino. “Ecco l’ennesimo gesto di inciviltà – spiegano dall’Amiu – questa mattina in un cassonetto di via Fanelli, sono stati gettati mobili da giardino. Oltre all’abbandono abusivo di per sé, lasciare mobili in un cassonetto può provocare danni ai meccanismi di apertura che, se messi in tensione perché il cassonetto non si chiude, possono rompersi”.

In piazza Mercantile invece i volontari dei Custodi della bellezza si sono dati appuntamento con Amiu per ripulire piazza Mercantile. Solo quest’anno sono stati già realizzati circa trenta eventi come questo, con volontari e associazioni di residenti.