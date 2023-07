Orsi polari nello zoo di Fasano, pronta la denuncia

“Quegli orsi polari non possono stare a Fasano sia per le condizioni climatiche sia per quelle di tenuta. La loro condizione è considerata secondo la legge come un maltrattamento di animali e per questo lunedi scatterà la denuncia penale da parte nostra ed un richiesta di sequestro ed immediato trasferimento in luogo più consono di questi animali che stanno vivendo una condizione inaccettabile”. Lo scrive in una nota l’associazione italiana per la difesa di animali ed ambiente.

“Invieremo un appello anche al ministero dell’Ambiente che tanto si è prodigato per gli orsi trentini ma che colpevolmente tace invece su questa vicenda. Siamo immensamente grati a Meta Parma che con il suo impegno ha sollevato la questione ed ha raccolto 55.000 firme per chiedere lo spostamento di questi orsi polari costretti a vivere in spazi angusti a 40 gradi mentre le temperature a cui sono abituati è inferiore di molto, Tenere cosi gli animali è da criminali”, conclude l’associazione. (foto Meta Parma)