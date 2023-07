A Monopoli la crociera di lusso: in tour con Lamborghini

Due navi da crociera sono arrivate oggi al porto di Monopoli. “Nonostante il caldo torrido – spiegano dall’Autorità portuale – non solo stiamo gestendo un duplice accosto di due navi da crociera, ma abbiamo provveduto a soddisfare le richieste lusso di passeggeri extra lusso”.

Si tratta della Emerald Azzurra con destinazione Dubrovnik con a bordo 79 membri di equipaggio e 103 passeggeri che con le loro auto lussuose, un centinaio di Lamborghini fatte arrivare per l’occasione , hanno lasciato il porto per un’escursione nella terra dei trulli.

Contestualmente è arrivata LaSirena 181mt provenienza Durazzo e destinazione Dubrovnik con 386 membri di equipaggio per 648 ospiti che dalla rada con i tender di bordo hanno raggiunto il pontile approdo tender del porto per poi uscire in escursioni in città e non.