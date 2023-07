Aria condizionata rotta, a Casamassima dipendenti protestano

I lavoratori delle aziende RM e HB esercenti marchio McDonald’s stanno protestando questa sera a Casamassima per denunciare le condizioni proibitive di lavoro a causa del caldo e dell’assenza di un sistema di aria condizionata adeguato. Lo sciopero è indetto da Filcams CGIL Bari e CGIL Metropolitana e Provinciale del capoluogo.

Le attuali temperature proibitive stanno determinando frequenti malori fra il personale. Friggitrici e macchine da cucina che già di per sé stesse determinano il raggiungimento di temperature elevate, in giornate in cui vengono abbondantemente superati i 40 gradi, rendono assolutamente necessario un impianto di areazione e di aria condizionata in grado di fronteggiare la situazione e garantire un microclima che preservi la salute dei lavoratori, così come previsto dalla normativa vigente.

La Filcams Cgil di Bari ha chiesto più volte e con insistenza anche l’intervento di soggetti pubblici preposti alla sorveglianza della salubrità dei luoghi di lavoro ma la carenza di organico che interessa queste amministrazioni, fa si che non si riescano ad avere interventi tempestivi per risolvere queste situazioni di criticità che ora stanno diventano drammatiche. “Non si può subordinare la salute dei lavoratori al profitto Chiediamo con urgenza la chiusura al pubblico nelle giornate da bollino rosso e relativo ricorso alla cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori così come previsto dalle ultime disposizioni Inps fino a quando non sia possibile in intervento tecnico risolutivo”, scrivono Domenico Ficco, Segretario Generale Cgil Bari, e Antonio Miccoli, Segretario Generale Filcams Cgil Bari.

Oggi il Mc Donald’sMc Donald’s di via Sparano ha disposto invece la chiusura per procedere con i lavori di manutenzione dell’impianto.