Bari, via Manzoni pedonale e nuovo asfalto in via Argiro: gare chiuse

Quattro domande per la riqualificazione di via Manzoni, cinque per via Argiro e quattro per via Amendola e via Postiglione. Si sono chiuse le gare per l’affidamento di lavori che cambieranno il volto di strade importanti della città. A cominciare da via Manzoni che sarà riqualificata e pedonalizzata. L’ipotesi progettuale riguarderà la pedonalizzazione di tutti i nove isolati di via Manzoni che diventerà “in piano”, ossia non ci sarà più il dislivello tra marciapiedi e zona centrale. Il vialone sarà ricoperto dalle basole, recuperando le antiche (se ci sono) o sistemandone di nuove. Il cantiere inizierà dalla zona centrale per poi procedere isolato per isolato.

Nell’ambito dello stesso finanziamento (9 milioni complessivi) ci sono poi altri interventi che riguarderanno via Argiro, via Calefati, via Putignani e via Postiglione. In via Amendola e in via Postiglione si procederà con l’allargamento dei marciapiedi, con la realizzazione di una pista ciclabile e di spazi verdi. In via Argiro addio ai marciapiedi: tutto sarà portato in piano sul modello di via Sparano. L’idea è di posizionare delle basole a vista nella parte centrale e della pietra bianca sui laterali. Non mancheranno delle “isole verdi”. Marciapiedi più larghi anche in via Putignani e via Calefati in vista di una futura pedonalizzazione (non inclusa in questo progetto).