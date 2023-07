Cucina, ricca di vitamine e alleata del cuore: in tavola l’anguria

Ricca di vitamine e alleata preziosa della salute. Oggi in tavola portiamo l’anguria, una delle prelibatezze estive più amate, soprattutto durante le calde giornate in cui il suo succo rinfrescante e dolce diventa una delizia per grandi e piccini. Ma oltre al suo irresistibile sapore, l’anguria offre anche numerosi benefici per la salute, rendendola una scelta nutriente e salutare per integrare la nostra dieta estiva.

In primis, l’anguria offre idratazione naturale: essendo composta per l’80-90% da acqua, questo frutto è dunque uno spuntino ideale per mantenere il corpo idratato durante i giorni caldi e umidi dell’estate. Ma non solo, l’anguria è una fonte preziosa di licopene, un potente antiossidante che aiuta a proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi e a prevenire alcune malattie croniche. Inoltre, consumare anguria, offre notevoli benefici al cuore. Questo, in particolare, grazie alla citrullina, che aiuta a migliorare la salute del cuore e del sistema circolatorio, contribuendo a regolare la pressione sanguigna.

Ma non è finita qui. L’anguria è infatti ricca di vitamina C, un nutriente essenziale per sostenere il sistema immunitario e aiutare il nostro corpo a combattere le infezioni. Inoltre, grazie alla presenza di vitamina A, l’anguria contribuisce a mantenere la pelle sana e luminosa, proteggendola dai danni causati dai raggi UV. Infine, gli antiossidanti presenti nell’anguria, come il licopene e la vitamina C, possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo, fornendo un sollievo naturale per alcuni problemi infiammatori. Con un basso contenuto calorico e un elevato apporto di acqua e fibre, l’anguria è sicuramente un ottimo alleato per chi vuole mantenere il peso forma senza rinunciare al gusto. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarla in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di anguria e feta

In una ciotola grande, unire l’anguria, la feta (circa 150 grammi), il cetriolo e la cipolla rossa. In un’altra ciotola, mescolare l’olio d’oliva, il succo di limone, il sale e il pepe per creare una semplice vinaigrette. Versare la vinaigrette sull’insalata e mescolare delicatamente per distribuire gli ingredienti e condire uniformemente. Cospargere con foglie di menta fresca tritate per un tocco di freschezza in più. Lasciare raffreddare in frigorifero per almeno 15-20 minuti prima di servire. Questa insalata è perfetta come contorno leggero o come antipasto per un pranzo estivo.

Gazpacho di Anguria e Pomodoro

In un frullatore o un mixer ad alta potenza, frullare l’anguria, i pomodori, il cetriolo e il peperone rosso fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Aggiungere l’aglio tritato, l’aceto di vino rosso, l’olio d’oliva, il sale e il pepe e frullare nuovamente per combinare gli ingredienti e sviluppare i sapori. Assaggiare e aggiustare il condimento secondo le preferenze personali. Trasferire il gazpacho in una ciotola e refrigerare per almeno un’ora prima di servire, per far amalgamare i gusti. Guarnire con foglie di basilico fresco prima di portare in tavola. Il gazpacho di anguria e pomodoro è una deliziosa zuppa fredda perfetta per combattere il caldo estivo.

Foto Pixabay